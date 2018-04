Officieel: Volvo C30 komt in 2006

Door: BV

olvo heeft de verzamelde pers op de Detroit motor show de eerste details getoond van de C30 in een amper 15 seconden durende videopresentatie. De productie van dat model zou volgens de planning eind 2006 starten. Het wordt dan het meest compacte wagen uit het aanbod van de Zweedse autobouwer. Het sportieve driedeurskoetswerk zal sterk geïnspireerd zijn op twee recente studiemodellen: de SCC (Safety Concept Car) en de 3CC. De SCC werd voor het eerst getoond in Detroit in 2001, terwijl de elektrisch aangedreven 3CC (foto) voor ter gelegenheid van de Michelin Challenge in Shanghai Ővan 12 tot 14 oktober 2004- werd bovengehaald.