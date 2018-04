Citroën Picasso Image

Door: BV

itroën vervangt de Millésime-reeks van de Xsara Picasso door de Image afwerking. De compacte monovolume is na de C2, C3, Berlingo en C8 de vijfde Citroën met die toevoeging. De reeks is gebaseerd op de SX afwerking, maar de Image onderscheidt zich door een pack look (verchroomde accenten, en bumpers en beschermlijsten in koetswerkkleur), manuele airco, radio-CD en armsteunen. De meerprijs ten opzichte van de SX bedraagt een symbolische € 50. Het model is er met een 95pk sterke 1.6l benzinemotor voor € 19.300 en met de HDi met dezelfde longinhoud voor € 22.100.