Infiniti Kuraza Concept

issan’s Amerikaanse luxedevisie Infiniti stelt de Kuraza Concept voor; een studie die getekend werd door het Nissan Technical Center in Atsugi, Japan. De Kuraza is vooral rond het interieur ontwikkeld, waarbij ruimte en beleving boven een toegenomen functionaliteit stonden. De zeszitter beschikt over drie zetelrijen in een stadium-opstelling, met telkens grote individuele zitplaatsen. De studie beschikt eveneens over zes deuren, waarbij de achterste in tegengestelde richting openzwaaien. De inzittenden hebben een panoramisch uitzicht dankzij grote glaspartijen in zowel de flanken als het dak. De op de bestuurder gerichte cockpit is zowel met analoge als met digitale instrumenten uitgerust. Hout en aluminium worden veelvuldig gebruikt, onder meer voor de pedalen en de vloerbekleding. De bekleding gebeurde in beige leder.

Het exterieur is, met uitzondering van de kenmerkende Infiniti-grille, geïnspireerd op ontwerpen van traditionele koetsenbouwers. Dat is niet alleen te zien aan de plooilijnen op de flank, maar ook aan de vormgeving van de zijspiegels. Daarin zitten ook richtingaanwijzers en schijnwerpers verwerkt. Om de instap te vergemakkelijken zijn er automatisch uitklappende treeplanken uit aluminium, met houtinleg. Kleine camera’s geven de bestuurder informatie over bewegingen in de dode hoek. Een eventuele krachtbron wordt niet vernoemd. De link met de ondergrond is in elk geval voor rekening van gigantische 23-duims 8-spaaks lichtmetalen velgen met 305/45-banden van fabrikant Dunlop.

Half 2005 zal Nissan Infiniti ook in Korea introduceren. Het is ook niet uitgesloten dat het merk op termijn naar het Oude Continent komt. Nissan meldt dat er studies bestaan voor een Europese commercialisering tegen 2010.