VW New Beetle Ragster Concept

et was in 1994 dat Volkswagen voor het eerst het doek van de New Beetle, toen nog een concept, lichtte op het Autosalon van Detroit. Elf jaar later toont VW op diezelfde tentoonstelling de New Beetle Ragster Concept. Die heeft volgens de constructeur een fris, geëvolueerd design, gedraagt zich als een sportwagen en biedt een blik naar het toekomstige design van de New Beetle. Belangrijk, want dat impliceert dat het vooral in de VS succesrijke model een opfrisbeurt krijgt.

‘Ragster’ is een samentrekking van de woorden Ragtop en Speedster. Het model is gebaseerd op de New Beetle Cabrio, heeft identieke lengte- en breedtematen, maar is 10cm minder hoog. Het model beschikt over een verlaagde daklijn, met ingekorte stijlen waarop een u-vormig dakframe rust. Dat wordt gebruikt als loopvlak voor de rail van een elektrisch wegschuifbaar stoffen dak. Aangepaste stijldetails omvatten nieuwe bumpers, andere achterlichten, dik 19-duims lichtmetaal, een dubbele uitlaat en vlakker ogende wielkasten. Aan de binnenzijde heeft de 2+2 lederen sportzetels en aangepast instrumentarium. Elke in de New Beetle beschikbare motorversie, benzine of diesel, kan in theorie onder de kap gestoken worden. Of de Ragster ook effectief in productie gaat zal in belangrijke mate afhangen van de reacties van het publiek.