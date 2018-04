Opgepept: Dodge Magnum SRT-8

Door: BV

D

odge showt op de autotentoonstelling in Los Angeles de definitieve productieversie van de Dodge Magnum SRT-8. Dat is het broertje van de SRT-uitvoering van de Chrysler 300 C. Onder de kap zit een door Street Racing Technologies opgewerkte warmbloedige 6,1l V8 benzinemotor die wordt gekoppeld aan een vijftrapsautomaat. De cilinderinhoud daarvan is zo’n 400cc toegenomen ten opzichte van het oorspronkelijke HEMI-motorblok. Door de motor ook een betere ademhaling te geven, dankzij nieuwe cilinderkoppen en spruitstukken, stijgt het vermogen met 85pk ten opzichte van de 5,7l. De totale stal van de achtpitter komt daardoor op niet minder dan 425 paarden. De prestaties zijn er naar; Dodge claimt dat de uit de kluiten gewassen break 100km/u haalt in niet eens 5,5sec. Van 0 naar 160km/u en weer naar nul kan in minder dan 17 tellen.

Om al die brute Amerikaanse kracht enigszins onder controle te kunnen houden, riepen de specialisten van SRT de hulp in van Bilstein voor de ophanging en Brembo voor het remsysteem. Het model krijgt een agressievere uitstraling dankzij wijzigingen aan de grille en de bumpers, dik 20-duims lichtmetaal en een uitlaatlijn met een grotere diameter. In de VS gaat het model nog dit jaar in de verkoop. Een Europese carrière is er niet voor weggelegd, maar een quasi identieke Chrysler 300 C SRT-8 bemachtigen lukt misschien wel.