Prijzen BMW 3-Reeks en M6 vrijgegeven

Door: BV

D

e nieuwe BMW 3-Reeks wordt niet voor de lente in ons land verwacht. Het model gaat immers pas begin maart op het Autosalon van Genève in première. De Belgische prijzen zijn intussen wel vrijgegeven. Tot de komst van het echte basismodel, in de herfst van 2005, zal de 150pk sterke 320i die rol op zich nemen. Daaraan hangt een prijskaartje van € 27.700. De 325i, voortaan 218pk en 250Nm sterk, wisselt voor € 32.900 van eigenaar. De 330i ziet voor € 37.400 z’n vermogen ten opzichte van de uittredende generatie met 27pk toenemen naar 258pk. De trekkracht piekt op 300Nm. Dieselen kan in eerste instantie alleen met de 320d. De 163pk en 340Nm sterke viercilinder met common-rail directe injectie van de tweede generatie moet BMW minstens € 30.300 opbrengen.

De door M onder handen genomen 6-Reeks krijgt dezelfde tiencilinder V-motor uit de M5 onder de kap. Die heeft een longinhoud van 5 liter en puurt daaruit een 507pk en 520Nm. M koppelt aan het blok een SMG-zevenversnellingsbak met Drivelogic-functie. De combinatie spurt naar 100km/u in 4,6sec. De grens van 200km/u wordt na 14 seconden doorbroken. Bij 250km/u roept de elektronica het geheel plichtsbewust een halt toe, maar de snelheidsmeter op het instrumentenbord loopt toch tot 330km/u. De sportwagen zal bij het merk uit München van de hand gaan voor € 111.000.