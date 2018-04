Citroën C3 nu ook als VTR

Door: BV

mwille van het succes van de sportief getinte VTR-uitvoering van de Citroën C2 komt er nu ook een C3 met die toevoeging. Op die manier wil Citroën de potente look ook aanbieden aan het cliënteel dat op zoek is naar een compacte vijfdeurs met een dynamische uitstraling.

De afwerking is gebaseerd op het uitrustingsniveau SX. Dat wil zeggen dat de VTR uitgerust is met onder meer manuele airco, radio-CD en elektrische buitenspiegels. De sportieve tint komt van een koetswerkkit, 16-duims lichtmetalen velgen, een lederen stuurwiel en versnellingspook, aluminiumgrijze deurdrempels, een verchroomde uitlaat en een sierlijst rond de mistlichten. Het zitmeubilair, voorzien van meer geprofileerde zijdelingse steunkussen, en de wijzerplaat zijn identiek aan die van de C2 VTR.

De C3 is er als 1.6 (110pk) of als 1.4 HDi (90pk). De benzine moet € 16.050 kosten. De diesel zal Citroën leveren in ruil voor € 17.250.