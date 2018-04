Pocket-rocket van Nissan debuteert in Detroit

Door: BV

issan zal op de Detroit Motor Show het doek lichten van de Azeal. Dat is de eerste concept car die door de Nissan Design America studios in Farmington Hills (Michigan) is getekend. De Azeal is een frisse interpretatie van een compacte, maar snelle instap-coupé. De nadruk ligt op persoonlijkheid en agressieve styling. Als het tot een serieproductie komt zou het model onder de 350Z, waarvan enkele stijlelementen worden overgenomen, in de catalogus komen. De Azeal zal dan wellicht enkel voor de Amerikaanse markt bestemd zijn.