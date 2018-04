Rinspeed Senso 'voelt' bestuurder

Door: BV

et Zwitserse Rinspeed specialiseert zich vooral in het oppeppen van edele Duitse modellen van merken als Porsche, Audi of Mercedes, maar de tuner komt ook elk jaar op het Autosalon van Genève met een eigen creatie. Het komt er in zo’n geval vooral op aan je in de kijker te werken en dat is de creaties aan te zien. De komende editie zal Rinspeed alvast de aandacht trekken met de Senso. De naam is een knipoog naar het Engelse ‘Sensing’ (voelen) en de wagen, een toekomstvisie volgens Rinspeed, draait dan ook vooral om zintuiglijke waarneming. De Senso ‘voelt’ de bestuurder en past zich aan. Door alle zintuigen, inclusief de smaakzin en de reuk aan te spreken -hoe is vooralsnog onduidelijk- zou de bestuurder ontspannen, maar alert moeten blijven.

Rinspeed omringde zich voor de bouw zoals gebruikelijk met een aantal partners. Zo zijn de kunststofpanelen afkomstig van Bayer, één van de grootste plasticfabrikanten ter wereld, werd een gesofisticeerd netwerk van sensoren ontwikkeld door de universiteiten van Zurich en Insbruck en ontwikkelde de Zwitserse lichtspecialist Lumitec een nieuwe driedimensionale oplichtende film waarvan de intensiteit geregeld wordt op basis van biometrische gegevens. Zoals wel vaker bij Rinspeed, is het een motor op gas die voor de aandrijving zorgt. Die krachtbron stoot merkbaar minder CO2 uit dan een vergelijkbare benzinemotor.