Nieuwe motoren voor BMW 5-Reeks

MW past vanaf de lente van volgend jaar het gamma van de BMW 5-Reeks aan. Geen facelift, het uiterlijk blijft ongewijzigd, maar wel herwerkte motoren, een optionele vierwielaandrijving en een uitgebreide uitrustingslijst. De 520i verdwijnt uit het gamma ten voordele van de 523i. Die nieuwe zescilinder-in-lijn heeft een inhoud van 2497cc en levert 179pk en 230Nm. De 525i wordt door dezelfde 2,5l krachtbron aangedreven, maar den wel een exemplaar met een output van 221pk en 250Nm. De prestaties voor beide modellen liggen bij elkaar in de buurt. De 523i haalt 100km/u in 8,5sec en kan een topsnelheid van 235km/u halen. De 525i is exact een tel sneller in de sprint en houdt het 10km/u hoger voor bekeken. Een herwerkte 530i, met 262pk en 300Nm haalt 100km/u voortaan al na 6,5sec. De topsnelheid wordt in dit geval elektronisch geregeld op 250km/u.

De toepassing van de tweede generatie van BMW’s valvetronic systeem levert meer vermogen en koppel op, waardoor de bovenstaande modellen gemiddeld 5% sneller accelereren dan de gelijknamige versies die momenteel in de catalogus staan. De nieuwe technologie, een verder doorgedreven gebruik van gewichtsbesparende materialen en een elektrische waterpomp, zorgen bovendien voor een verbruiksdaling tot 7%. De 523i, 525i en 530i nemen dan ook genoegen met respectievelijk 8,5, 8,7 en 8,8 liter voor de gemengde cyclus. Deze motoren worden allen aan een handgeschakelde zesbak gekoppeld, maar automatisch rijden met even veel versnellingen kan tegen een meerprijs. De 530i kan ook gekoppeld worden aan de SMG sequentiële versnellingsbak.

De 525i en 530i zullen ook te koop zijn met de xDrive-aandrijflijn met permanente vierwielaandrijving. Dat is het systeem van de X3 dat intussen alweer verder ontwikkeld werd. De modellen, herkenbaar aan het tussenvoegsel ‘x’, kunnen dus beschikken over een aandrijflijn die de krachten permanent -in functie van de situatie en de beschikbare tractie- over beide assen spreidt. De 525xi en 530xi lusten per 100km een dikke drie deciliter meer en zijn 0,8 en 0,3 tellen trager in de sprint naar de 100km/u. Alle vijf de bovenstaande modellen komen er ook als Touring, waarmee het zescilindergamma voor de functionele variant compleet is.