VW Passat: officiële gegevens

olkswagen heeft de eerste officiële gegevens over de nieuwe Passat vrijgegeven. Die wordt uiteraard weer wat groter dan z’n voorganger. Deze gecontroleerde groei -zoals VW dat noemt- maakt de Passat 4,77m lang (+ 6,2cm), 1,82m breed (+ 7,4cm) en 1,47m hoog (+ 1cm). De wielbasis groeit met 6mm tot 2,71m. Binnenin is er niet alleen meer plaats voor de inzittenden. De kofferinhoud wordt met 565 liter 90 liter groter dan voorheen. VW besteedde ook veel aandacht aan een verbetering van de torsiestijfheid. Die wordt 57 percent hoger.

Bij de motoren komen er zeven keuzemogelijkheden. Zes daarvan hebben directe injectie en zijn nieuw in het Passat-aanbod. Bij de benzinemotoren is het de 102pk sterke basismotor die van het huidige model wordt geërfd. Daarnaast komen er viercilinder FSI-motoren met een vermogen van 115pk, 150pk en 200pk. Een 3.2l V6 FSI met 250pk wordt eind 2005 verwacht. Dieselen kan met een 105pk, 140pk (in ons land omwille van fiscale redenen beperkt tot 136pk) en 170pk sterke TDI-krachtbron. Gradueel zullen deze motorversies voorzien worden van een partikelfilter. De benzinemotoren vanaf 115pk tot 200pk kunnen gekoppeld worden aan een Tiptronic automaat met zes versnellingen. De krachtigste dieselmotoren zullen tegen een meerprijs met een DSG-automaat geleverd kunnen worden. Modellen met 4MOTION vierwielaandrijving volgen later.

De Duitsers nemen de gelegenheid te baat om een aantal nieuwe snufjes te introduceren. Zo krijgt de Passat standaard een elektronische parkeerrem. VW vernieuwt ook het sleutelmechanisme. Dat werkt voortaan zonder conventioneel metalen sleuteldeel. De sleutel zal gewoon in de stuurkolom geschoven worden. Door er vervolgens op de te drukken, start de Passat. Als het voertuig is uitgerust met een keyless entry systeem, start de motor met een druk op de startknop. Afkomstig van grote broer Phaeton is de radargestuurde snelheidsregelaar en het ventilatiesysteem dat over een volledig tochtvrije werkingsmodus beschikt. Andere nieuwigheden omvatten meedraaiende Bi-Xenon koplampen, Bluethooth telefoon, een 230V stekker en een ESP-systeem dat een slingerende aanhangwagen kan herkennen en stabiliseren.

Meer gegevens worden in februari verwacht. Begin maart debuteert de Passat op het Autosalon van Genève en nog diezelfde maand zal de zesde generatie in de eerste Europese landen gecommercialiseerd worden.