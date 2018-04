Opvallend: Hyundai NTT Concept Car

Door: BV

yundai zal begin januari op het Autosalon van Los Angeles het doek van een opvallende concept lichten. Met de banaangele NTT, een lettercombinatie die verwijst naar het woord ‘Entity’, neemt het Hyundai/Kia America Design Center (gelegen te Irvine, ten zuiden van LA) deel aan een designcompetitie voor de ontwerpafdelingen van de constructeurs. Die wordt door de organisatoren van het salon op touw gezet.

De NTT is volgens de ontwerpers meer dan een auto; het is een manier van leven. De gemiddelde Amerikaan hoort dan ook te smullen van het ontwerp. Dat combineert de ruimte van een monovolume immers met kenmerken, zoals de gigantische vrijstaande wielen van verschillende grootte, van een echte “hot rod”. Het derde remlicht zit ingewerkt in een vin in het dak, die op haar beurt deel uitmaakt van een in de dakhemel geïntegreerde surfplank. In het totaal nemen 13 constructeurs aan de wedstrijd deel. De winnaar wordt op 6 januari bekend gemaakt.