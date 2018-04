Bentley Arnage Limousine in productie

Door: BV

O

p het Autosalon van Genève 2004 stelde Bentley een concept voor van een verlengde Arnage; de Arnage Limousine. Omdat het steenrijke cliënteel van de constructeur geïnteresseerd reageerde, komt er nu ook een productieversie. Die zal door Mulliner, de met de constructeur gelieerde koetswerkbouwer, met de hand gebouwd worden. Bentley wil in geen geval meer dan 20 stuks bouwen. De Arnage Limousine wordt aangedreven door dezelfde 6,75l V8 Bentley-motor (400pk en 835Nm sterk) als de gewone Arnage, maar de wielbasis is fors verlengd tot 3,57m, de ophanging werd opgewaardeerd en de subframes zijn verstevigd.

In de UK zal de Arnage Limousine beschikbaar zijn vanaf 270.000 pond. De kans is echter groot dat het prijskaartje hoger uitkomt, want Mulliner past het ontwerp aan de wensen van de klant aan. Wie tot de aankoop overgaat, krijgt dan ook ontwerper toegewezen die de Limousine tot in de kleinste details aanpast. Volgens de koetswerkbouwer kan één model tot 6000 werkuren in beslag nemen. Aangenomen wordt dat de meerderheid van de exemplaren voorzien zullen zijn van een gepantserde koets. In februari start de productie.