Mazda MX Crossport concept

azda wil de komende jaren het gamma uitbreiden met nieuwe modellen in trendy segmenten waarin de constructeur tot op heden niet vertegenwoordigd is. Daarom presenteren de Japanners in Januari in Detroit de MX Crossport concept. Dat moet de voorbode worden van een -naar Amerikaanse normen- compacte en vooral sportieve SUV. Over de definitieve productie is nog niets beslist, maar de directie noemt het model wel een “belangrijke stap in de goede richting”. De ontwerpers lieten zich vooral door de enthousiast ontvangen RX-8 inspireren. Dat is aan de buitenzijde te zien aan de vorm van de lichtunits, de uitgewerkte wielkasten en tal van kleinere details. Aan de binnenzijde zijn de overeenkomsten zo nog frappanter. Net als bij voornoemde sportwagen werd immers gekozen voor een opstelling met vier individuele kuipzetels. Mazda claimt dat de MX Crossport daardoor meer sportwagen is dan familiewagen. Het interieur is doorspekt van talrijke driehoekige stijlelementen die knipogen naar de vorm van de verbrandingskamer van de wankelmotor van de RX-8. Ook het dashboard, met drie diep liggende ronde klokken, is duidelijk herkenbaar.

De MX Crossport is in het totaal 4,63m lang, 1,63m hoog en met 1,93m vooral opvallend breed. Korte overhangen en een relatief lange wielbasis van 2,79m geven het geheel een krachtige, door het “advanced frontier design” onderstreepte, uitstraling. Breed 275/45-rubber benadrukt nogmaals het prestatiepotentieel. Om het interieur ruim en luchtig aan te laten voelen is het dak bijna geheel in glas uitgevoerd. Aan de binnenzijde beschikt de passagier over een groot LCD-display. Dat dient niet enkel om pakweg een DVD te bekijken; via niet minder dan 5 camera’s (waaronder in de buitenspiegels), kan ook een blik op de weg en zelfs het instrumentencluster geworpen worden. Over de krachtbron laat Mazda nog niets los. De eerste informatie heeft het wel over een automaat die desgewenst ook sequentieel bediend kan worden.