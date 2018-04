De nieuwe BMW M6

Door: BV

oals aangekondigd komt BMW met een M-versie van de 6-Reeks op de markt. Die moet de 2+2 omtoveren tot een rasechte sportwagen. Het hart van deze bolide wordt net als bij de M5 een V10-motor met een inhoud van 5-liter. Die komt met een vermogensopbrengst van 507pk net boven de magische 100pk/liter-grens uit. Het koppel piekt op 520Nm. De twee cilinderbanken van de compacte zuigermotor (die door de compacte bouw omwentelingssnelheden van meer dan 8.000t/min aankan) hebben een onderlinge hoek van 90° voor een trillings- en comfortgeoptimaliseerde massacompensatie van de krukasaandrijving. De krukas is zesvoudig gelagerd voor een extreme stijfheid. Ook deze motor is uitgerust met een dubbele VANOS variabele nokkenassturing, terwijl iedere cilinder beschikt over een eigen elektronisch gestuurde gasklep. De uitlaatgassen, die voldoen aan de Euro IV-norm, komen via twee edelstalen buizen en de einddemper, die een nog krachtiger geluid zou produceren dan bij de M5, in de vier traditionele eindstukken terecht.

M koppelt aan het blok een SMG-zevenversnellingsbak met Drivelogic-functie. Deze nieuwe generatie kan, volgens BWM omwille van de extra verhouding, nog 20% sneller schakelen dan de huidige SMG-bakken. Via de eerder genoemde Drivelogic-functie kan de bestuurder kiezen uit niet minder dan elf schakelopties. De combinatie spurt naar 100km/u in 4,6sec. De grens van 200km/u wordt na 14 seconden doorbroken. Bij 250km/u roept de elektronica het geheel plichtsbewust een halt toe, maar de snelheidsmeter op het instrumentenbord loopt toch tot 330km/u.

Het onderstel én de elektronische rijhulpmiddelen werden door M onder handen genomen om beter bij de eigenschappen van de M6 te passen. In vergelijking met de M5 beschikt deze krachtpatser over een kortere wielbasis en een lager zwaartepunt. Om de tractie met name bij het uitkomen van bochten te optimaliseren wordt een variabele, toerenalgevoelige differentieelsper gemonteerd. Dankzij elektronische schokdempercontrole (EDC) kan de bestuurder de ophanging afstellen op drie standen; comfort, normaal en sport. Bij normaal rijden draait de motor een vermogensprogramma dat de krachtbron 400pk sterk maakt. De volle 507pk worden pas ter beschikking gesteld als de bestuurder in de console rond de schakelpook de “power”-toets activeert. Het remsysteem, niet meteen een sterk punt van de gewone 6-Reeks, werd gelukkig ook opgewaardeerd.

De M6 zal naast de obligate M-Badging onder meer herkenbaar zijn aan de benadrukte wielkasten, de voorspoiler met grote secundaire inlaatopeningen (de V10 heeft bijna dubbel zo veel koellucht nodig dan de standaard achtcilinder) en specifieke zijspiegels. De 19-duims aluminiumvelgen hebben vijf dubbele spaken en zijn door hun constructie gemiddeld nog eens 1,8kg lichter dan een vergelijkbare velg. Ze worden geschoeid met 255/40-rubber vooraan en 285/35-rubber aan de achterzijde. Het dakpaneel is geheel uitgevoerd in carbon, en het is daarmee voor het eerst dat dat materiaal in serieproductie gebruikt wordt voor een dergelijk paneel. Het weegt minder, zorgt dus voor een lager zwaartepunt, maar is even sterk en crashveilig dan aluminium. Door al die aanpassingen zet de M6 met 1710kg zelfs 20kg minder op de weegschaal dan de M5.

De buitenzijde word desgewenst verfraaid met enkele specifiek voor de M6 samengestelde koetswerktinten, maar ook het interieur is voornamer dan dat van de standaard 6. Er is een uitrusting in Merino-leder en optioneel is ook een volledig lederen interieur te koop.