Nieuwe VW Passat gelekt

et is pas op het Autosalon van Genève, begin maart, dat Volkswagen het doek van de nieuwe Passat zal lichten. Het eerste fotomateriaal is echter al door de mazen van het net geglipt. Daaruit blijkt alvast dat de Passat, naast de geanticipeerde fors toegenomen buitenafmetingen, ook een grondig herdachte vormgeving krijgt.

De algemene lijn doet zonder meer denken aan die van de Phaeton, zij het met een meer dynamische inslag die aan een vloeiend vormgegeven daklijn en de oplopende plooilijn op de flank te danken is. Ook de specifieke vorm van de achterportieren met geïntegreerde derde zijruit oogt eerder sportief. Het front wordt gedomineerd door een nieuw, in blinkend materiaal uitgevoerd radiatorrooster dat lijkt door te lopen tot onder de bumper en ook de onderste centrale luchtdoorstroomopening omvat. Dat effect wordt bereikt door het centrale bumperstuk in een harmoniërende donkere lakkleur te spuiten.

De lichtunits vooraan krijgen onderaan uitgewerkte hoofdlenzen. Die druppelvorm komt ook terug in de achterlichten. Een verassing is dat niet want die vormgeving was ook al te zien op de eerste beelden die VW van de nieuwe Bora vrijgaf. Bovendien experimenteerde VW op de studiemodellen Concept C en Concept R al met een soortgelijke vormgeving. De achterzijde krijgt een uitgesproken scherpe aflijning. Deze uitgewerkte bovenzijde van het kofferdeksel verbetert de luchtstroom. Het kofferdeksel zal voortaan te openen zijn via een kantelbaar VW-logo.

In het interieur zijn het dashboard en de deurpanelen, wellicht optioneel, uitgevoerd in twee complementaire tinten. De oppervlakken die grenzen aan glaspartijen zijn daarbij steeds bekleed met reflectiewerend materiaal. Een grote sierlijst over de breedte van de boordplank geeft het interieur een sobere (zwart), moderne (metaal) of klassieke (houtmotief) look.

De marktintroductie van de Sedan is voorzien rond de datum van de eerste publieke voorstelling. Later in 2005 komt dan de Variant.