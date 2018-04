Nieuwe dieselmotor voor Hyundai Matrix

Door: BV

H

yundai bouwt vanaf volgend jaar een nieuwe 1.5l viercilinder common-rail dieselmotor in onder de kap van de Matrix. Die moet de huidige, eerder knorrige driecilinder met dezelfde cilinderinhoud doen vergeten. De Matrix is het eerste model deze nieuwe, door het merk ontwikkelde, viercilinderkrachtbron onder de kap krijgt. De motor beschikt over vier kleppen per cilinder en een turbocompressor met variabele geometrie. De vermogensopbrengst bedraagt 102pk terwijl de koppelkromme bij 2.000t/min piekt op 235Nm. Die driecilinder leverde slechts 82pk en 184Nm. Met de nieuwe motor accelereert de Matrix naar 100km/u in 14,3sec en haalt hij een topsnelheid van 164km/u (driecilinder: 17,9sec en 160km/u). De motor is ook zuiniger; het verbruiksgemiddelde daalt met drie deciliter tot 5,4l/100km.

Voor de viercilinder, die voluit Matrix 1.5 CRDi-16v VGT heet, ontwikkelde Hyundai een herkenbaar gezicht. Het model krijgt immers een specifiek front met een zwarte grille die doorloopt tot aan de lichtblokken. In de bumper zelf huizen bij de VGT ronde, in plaats van rechthoekige mistlichten. Met uitzondering van de GL krijgen de nieuwe dieselversies ook grotere wielen (195/55 R15) en een volwaardig reservewiel. Een centrale driepuntsgordel achteraan en hertekende hoofdsteunen zijn geen privilege van de VGT; die wijzigingen worden op elke Matrix doorgevoerd. De nieuwe diesel, die op het Autosalon van Brussel z’n wereldpremière beleeft, zal te koop zijn vanaf € 14.799. De duurste CRDi VGT (GLS ‘S’) moet Hyundai € 18.999 opbrengen.