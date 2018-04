Stoere Volkswagen Fox

Door: BV

olkswagen heeft de Crossfox in productie genomen. Het gaat om een speciale, stoere uitvoering van de VW Fox, die voorlopig enkel in Brazilië te krijgen zal zijn. Het model heeft recht op andere bumpers, opvallende daklastdragers, een reservewiel tegen de kofferklep en aluminiumkleurige beschermlijsten. Het interieur is uitgevoerd in een opvallende tweekleurige ledercombinatie. Mechanisch heeft de Crossfox alles gemeen met de gewone Fox, op de ophanging na. De vrij hoogte werd immers met een kleine 5cm opgetrokken. Onder de kap huist een 1.6l, geschikt voor benzine of alcohol (afgestemd op de Zuid-Amerikaanse markten), met 101pk. Exportplannen zijn er vooralsnog niet, maar het is uiteraard niet helemaal uitgesloten dat de Crossfox ook in de Europese catalogussen zal komen te staan.

Vanaf midden volgend jaar kan de Europese consument de gewone Fox bestellen. Op die manier wil VW iets doen aan z’n zwakke positie in de lagere segmenten. Het eerste jaar zullen zowel de Lupo als de Fox onderaan het modelaanbod prijken. De Fox is hoger en groter dan de Lupo, maar VW belooft toch een aantrekkelijker prijskaartje. Voor de kleine Lupo komt er dan geen echte opvolger meer. De Europese uitgave van de Fox wordt niet voorgesteld op het Autosalon van Genève; daar zal alle aandacht uitgaan naar de nieuwe Passat. Het model debuteert samen met de opgefriste Polo eind maart op het Autosalon van Leipzig.