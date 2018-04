"Conceptline" is nieuwe basis-Touran

Door: BV

olkswagen heeft beslist de nieuwe basisversie van de Touran, die momenteel “Base” heet, om te dopen naar “Conceptline”. Aan de uitrusting, met onder meer ESP, ABS, 6 airbags worden enkele kleinere zaken toegevoegd. Zo beschikt de nieuwbakken instapper steeds over een technische module (buitentemperatuursensor, snelheidsregelaar en boordcomputer), een in de hoogte verstelbare passagierszetel vooraan en in koetswerkkleur gelakte beschermlijsten op de flanken. De Conceptline zal enkel te koop zijn met een 90pk sterke 1.9 TDI. Tot op heden kon je in de Touran over niet minder dan 105 dieselpaarden beschikken. Door de toevoeging gaat het basisprijskaartje van dieseluitvoering naar beneden; de Touran Conceptline TDI 90pk kan immers besteld worden vanaf € 21.060.