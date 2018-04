Sportieve look voor Skoda Octavia

Door: BV

S

koda heeft voor de vijfdeursuitvoering van de Octavia een reeks koetswerkaddenda ontwikkeld die het geheel een sportievere uitstraling geven. Het gaat om een dynamisch vormgegeven voorbumper, met een grotere spoiler en luchthapper, een achterbumper die dezelfde steroïdenkuur kreeg en een uitlaatsierstuk. Het geheel kan gecombineerd worden met een aantal verschillende designs voor de lichtmetalen velgen. Het pakket is combineerbaar met gelijk welke motorversie. Voor de break wordt er een specifiek pakket ontwikkeld dat binnen enkele maanden leverbaar zal zijn.

In afwachting van de Skoda Octavia RS, die pas op het Autosalon van Frankfurt in september 2005 voorgesteld wordt en volgend najaar in de verkoop gaat, kan de liefhebber zich dus al een potente look aanschaffen.