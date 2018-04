Eerste gegevens nieuwe Mercedes M-Klasse

Door: BV

M

ercedes gaat op het Autosalon van Detroit de nieuwe Mercedes M-Klasse aan het publiek presenteren. Die wordt een stuk groter dan de huidige, eerste generatie. De lengte wordt met 15cm opgetrokken tot net geen 4,8m. De breedte bedraagt voortaan 1,90m terwijl de tweede M 1,77m hoog wordt. De wielbasis groeit ook, maar niet zo veel als de totale lengte. De afstand tussen de assen bedraagt voortaan 2,92m.

Aan het basisrecept wordt nauwelijks gesleuteld. Dat wil zeggen dat het model een geëvolueerde vormgeving krijgt, die strakker en dynamischer, maar herkenbaar is. Een agressievere grille, geprononceerde plooilijnen op de motorkap en duidelijk uitgewerkte beschermprofielen onderaan de bumpers zorgen voor een stoerder uiterlijk. Een indruk van snelheid wordt gecreëerd door het model te tekenen met een duidelijk aflopende daklijn, een zeer schuine C-stijl en een bijna pijlvormige plooilijn die over de twee portieren loopt en overgaat in de achterste wielkast. Het interieur oogt herkenbaar Duits-sober, is beschikbaar in verschillende kleurencombinaties en heeft als duidelijk herkenbare verschilpunten met de uittredende M-Klasse ronde verluchtingsroosters en een instrumentenbord met twee ronde klokken in kunstig uitgesneden met chroom omrandde kokers onder een compacte, bolle schaduwkap. De binnenruimte gaat er vanzelfsprekend op vooruit.

De vier wielen worden nog steeds permanent aangedreven. Het koppel wordt daarbij elektronisch tussen de voor- en achteras geregeld. Waar nieuwbakken concurrenten als de VW Touareg en de Porsche Cayenne hun 4x4 voorzien van een reductiebak, houdt Mercedes het bij een conventionele, enkelvoudige transmissie. Voor het zware terreinwerk komt er binnenkort, na een carrière van meer dan 25 jaar, een nieuwe G-Klasse. Het motorenpallet zal bestaan uit een nieuwe 3,5l V6 en twee V8-motoren met een inhoud van 5,0 en 5,5l. Dieselen kan met de 280 CDI, 320 CDI en 400 CDI. De automatische 7G-Tronic zeventrapsautomaat kiest de overbrengingsverhouding.

Het model zal van de band lopen in het Amerikaanse Alabama, waar ook de huidige M in elkaar wordt gezet. De eerste exemplaren moeten nog tijdens de eerste jaarhelft van 2005 de productiefaciliteit verlaten. De Europese voorstelling van het model volgt naar alle waarschijnlijk pas op het Autosalon van Genève. De Belgische invoerder ontkent immers de aanwezigheid van het model op het Bedrijfs- en Vrijeteijdsvoertuigensalon in Brussel, maar er is nog bedenktijd.