Suzuki komt met Sport Cross-over

p het Autosalon van Detroit zal Suzuki een concept van een sportief getinte SUV tentoonstellen. Deze toepasselijk ‘Sport Cross-over’ gedoopte concept wordt de voorloper van een productiemodel dat eind 2005 op de Amerikaanse- en in de loop van 2006 op de Europese markt wordt losgelaten. Onder de kap zou in elk geval een dik 3-liter grote V6 komen. Die is van GM-origine en zal door het Japanse merk in licentie geproduceerd worden. De eerste gegevens maken ook gewag van, zonder in details te treden, een nog zwaardere krachtbron die vooral de Amerikaanse consument viseert. Eind 2005 wordt ook de nieuwe Grand Vitara op de markt verwacht, maar beide modellen zouden een andere doelgroep aanspreken.