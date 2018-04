Dit wordt de nieuwe Toyota Yaris

Door: BV

n Japan heeft motorgigant Toyota de nieuwe generatie van de Vitz voorgesteld. Dat model komt in de tweede helft van 2005 ook naar Europa als de nieuwe Yaris. Die zal in de lengte dik 10cm groeien tot 3,75m. Een toename die niet enkel het interieur, maar ook de kofferinhoud ten goede komt. De laadcapaciteit bedraagt immers 275 liter; 69 liter meer dan momenteel het geval is. De breedte neemt met 4cm toe naar 1,70m terwijl de hoogte op -enkele millimeters na- constant blijft op anderhalve meter. Het lijnenspel is Europees getint en, in het geval van deze krachtige T-Sport-uitvoering, voorzien van een agressief ogend front met prominent geplaatste grille.

De potente sportvariant laat naar alle waarschijnlijkheid op zich wachten tot 2006. Onder de kap daarvan zou volgens de eerste gegevens plaats zijn voor een 140pk sterke 1.8, die aan een handgeschakelde transmissie met zes verhoudingen zou gekoppeld worden. De andere motorversies krijgen een vijfbak. Daar zou het gaan om een 1.0l met dik 70pk, een 1.3 met net geen 90pk en een 110pk sterke 1.5. Ook de 1.4l viercilinder dieselmotor die momenteel reeds deel uitmaakt van het Yaris-aanbod, staat op de planning.