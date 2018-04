Meer over de nieuwe VW Bora

Door: BV

olkswagen heeft in een communiqué nog enkele gegevens over de nieuwe Jetta, de Amerikaanse tegenhanger van de Bora, bekendgemaakt. Het model gaat op 5 januari 2005 op de Los Angeles motorshow in première en zal in maart op de Amerikaanse koper losgelaten worden. Europa volgt pas in de zomer. Dat de Jetta aan de andere kant van de Oceaan debuteert heeft te maken met het succes van het model aldaar. Het model staat immers in voor 40% van VW’s afzet op de grootste automarkt ter wereld. Sinds 1980 verkocht VW 2,2 miljoen Jetta’s wat het model er tot de meest populaire Europese wagen maakt.

De basismotor wordt een vijfcilinder met een vermogen van 150pk. Die zal beschikbaar zijn met een manuele zesbak, maar de Amerikanen krijgen uiteraard ook een automaat. Dat wordt de reeds gekende Tiptronic zesversnellingsbak. Later in 2005 zal Volkswagen in de VS ook nog een TDI op de markt brengen. Die zal gecombineerd worden met de DSG automatische versnellingsbak met dubbele koppeling. De wereldwijde productie van de Jetta/Bora werd toegewezen aan de Volkswagen-fabriek in het Mexicaanse Puebla.