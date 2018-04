Citroën C1, Peugeot 107 en Toyota Aygo!

Door: BV

a een gezamenlijke ontwikkeling van drie jaar stellen PSA en Toyota hun nieuwe supermini’s voor. De compacte wagens met vijf deuren en vier zitplaatsen zijn specifiek voor de Europese markt ontworpen. De kleinste telg uit het gamma van de drie constructeurs zal luisteren naar de naam Peugeot 107, Toyota Aygo en Citroën C1. De voorstelling is voorzien voor het Autosalon van Genève in maart van volgend jaar, maar de eerste gegevens en foto’s werden vandaag vrijgegeven. De wagentjes worden nog in 2005 gecommercialiseerd.

De drie modellen zijn niet identiek, maar delen een groot aantal (nagenoeg alle) onderdelen, waaronder de motoren en het platform. Daardoor zijn ze ruwweg 3,4m lang, 1,6m breed en 1,4m hoog. Onder de kap komt een moderne 1.0 benzinemotor en een 1.4l dieselkrachtbron. Meer specifiek wordt de 107 3428mm lang, 1630mm breed en 1470mm hoog. De C1 is één millimeter langer en beschikt voor de rest over identieke afmetingen. De Toyota is de kleinste met een lengte van 3405mm, een breedte van 1615mm en een hoogte van 1465mm.

De drie wagens zullen gebouwd worden in de gezamenlijke Toyota-PSA-fabriek in het Tsjechische Kolin. Die fabriek heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van 300.000 stuks, die in de planning gelijk gespreid is over de drie merken. Momenteel werkt er al 1.500 man bij TCPA (Toyota Peugeot Citroën Automobile) en er zullen nog eens zo veel arbeidsplaatsen bijkomen wanneer de productie opgestart wordt. De totale investering voor het project, inclusief onderzoek, ontwikkeling en de industriële lancering, wordt geschat op 1,5 miljard euro.