smart fortwo ultimate 101 door Brabus

e Duitse tuner Brabus verwierf vooral bekendheid met het oppeppen van Mercedes-automobielen, maar de firma met constructeursstatus vervult sinds de introductie van smart ook de functie van huistuner voor het nichemerk. Op de Essen Motorshow toont Brabus dan ook de smart fortwo Ultimate 101. Uit de geblazen 698cc wordt in dit geval 101pk gepuurd. De begrensde topsnelheid werd voor de gelegenheid opgetrokken tot 160km/u. Naar 100 accelereren kan in 11,2sec. Uiteraard zorgde Brabus voor een aangepast exterieur en interieur en werd de versnellingsbak voorzien van extra schakelpeddels achter het stuurwiel.

De buitenzijde wordt in een opvallende ‘Racing Red’ koetswerkkleur gespoten. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de veiligheidskooi en de rest van het koetswerk. De ophanging werd stugger en legt het autootje gevoelig dichter tegen het wegdek. Vooraan monteert Brabus specifiek 16-duims lichtmetaal. Achteraan is dat nog een maatje meer. Bredere wielkasten en dito drempellijsten zorgen voor een potentere uitstraling. Het interieur baadt in rode stijlelementen, afgewisseld met onderdelen in aluminium en een combinatie van leder en alcantara.

Goedkoop wordt de Ultima 101 niet. Brabus deelde mee het model in Duitsland voor net geen € 40.000 aan de man te zullen brengen.