Fiat Stilo Uproad toch voor België

p het Autosalon van Parijs stelde Fiat met de Stilo Uproad een stoere variant van de Multi Wagon voor. Dat model staat nu ook op het Salon van Bologna (waar de constructeur voornamelijk opvallende kleurencombinaties laat zien die geenszins op de Belgische markt zullen verschijnen). De Uproad zal, in tegenstelling tot eerdere berichten, wél in ons land gecommercialiseerd worden. De beslissing daarover is vandaag gevallen.

De Multi Wagon Uproad zal aangedreven worden door een 115pk sterke 1.9JTD of een 1.9 Multijet met 140pk en beschikt over permanente vierwielaandrijving (afkomstig van de Alfa Romeo Crosswagon). Een toegenomen vrije hoogte, kunststof beschermprofielen en 17-duims lichtmetalen velgen zijn de voornaamste uiterlijke kenmerken. De Belgische importeur hoopt het prototype tijdens het Bedrijfs- en Vrijetijdsvoertuigensalon van Brussel te kunnen presenteren, maar de definitieve beslissing daarover valt pas na Bologna. De definitieve Uproad -die wellicht nauwelijks van het prototype zal afwijken- wordt medio 2005 voorgesteld. De commercialisering volgt in het najaar.