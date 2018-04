Opfrisbeurt Hyundai Santa Fe

Door: BV

yundai heeft beslist de Santa Fe die sinds 2000 in de catalogus staat op te frissen met een gemoderniseerde koetswerkstijl, een hertekende boordplank en een aangepaste vierwielaandrijving. Op die manier wil de constructeur het model aantrekkelijk houden en het succes verlengen. Hyundai wist op de Belux markt immers al 9.000 stuks te slijten. Wereldwijd gingen er 906.000 over de toonbank. Het is op het elan van deze Santa Fe dat het merk bouwde voor de Terracan en de Succesvolle Tucson. Deze laatste heeft intussen voor behoorlijk wat interne concurrentie gezorgd, maar importeur Korean Motor Company vermoedt dat de opfrisbeurt de verkoop van de Santa Fe een gezonde impuls zal geven.

De basislijnen van de koets, die gedomineerd worden door een flamboyant lijnenspel met wulpse vormen, werd niet geraakt. De aanpassingen blijven beperkt tot een nieuwe grille, andere lichtmetalen velgen, lichtunits en een strakker getekende achterbumper. Ook de opvallende handgreep op het kofferdeksel werd hertekend terwijl de constructeur meteen twee nieuwe koetswerktinten introduceert.

Aan de binnenkant merken we een nieuwe tweekleurige bekleding op. Hyundai belooft leder (standaard op GLS ‘S’) van een hogere kwaliteit. De nieuwe tellers zijn de meest opvallende nieuwigheid. Voortaan bestaat het instrumentarium uit twee grote tellers met een centraal daartussen geplaatste boordcomputer. Om bij vrieskou de ruitenwissers sneller operationeel te hebben, wordt ook nog een elektrische voorruitontdooiing aan de uitrusting toegevoegd.

De vernieuwde Santa Fe behoudt het gekende motorenpallet. Dat bestaat uit een 2.0 met 134pk, een 2.4 met 145pk en een 2.4 V6 met 173pk bij de benzines en 2.0 CRDi met 112 of 125pk wat de diesels betreft. Het aandrijfsysteem van de benzineversies wijzigt niet; de dieselversies nemen, voor zover het gaat over die vierwielaangedreven varianten, het elektro-hydraulische systeem van de Tucson -dat al naargelang het wegoppervlak tot 100% van de aandrijfkracht naar de voorwielen of 50% van het koppel naar de achterwielen stuurt- over. De basisversie GL wordt uit het aanbod geschrapt. De Santa Fe is daardoor verkrijgbaar vanaf € 22.399 (2.0 GLS). Dieselen kan met de 2.0 CRDi GLS vanaf € 24.399. Pas in januari gaat het model in première (eerst op het Salon van Detroit en dan op het Salon van Brussel), maar het model zal al vanaf half december bij de dealer te zien zijn.