Ferrari 575 Superamerica

Door: BV

O

p de Detroit Motor Show zal Ferrari op 10 januari de eerste van twee speciale reeksen voorstellen. De 575 Superamerica krijgt een electrochromatisch klapdak dat door Fioravanti werd ontwikkeld. De dakconstructie werd voor het eerst publiekelijk voorgesteld op de Alfa Romeo Vola concept op het Autosalon van Genève in 2001. Sindsdien werd het idee door Ferrari en Maserati verder ontwikkeld.

Het kanteldak bestaat uit een geheel in glas uitgevoerd paneel waarvan de inzittenden de tint in vijf verschillende gradaties Ő van geheel doorzichtig tot perfect zwart Ő kunnen bepalen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ruwweg dezelfde technologie als voor automatische dimmende binnen- en buitenspiegels, maar op grotere schaal. De voordelen van de constructie zijn volgens de constructeur vooral het lage gewicht, de simpliciteit en de bruikbaarheid bij concept met centraal opgestelde motor. In open toestand komt het dak immers tussen de uitlopende B-stijlen bovenop het motordeksel in een uitsparing te liggen. In die positie en wanneer de wagen afgesloten is, wordt het dak omwille van esthetische redenen (en in het tweede geval ook voor de veiligheid) geheel zwart.

De 575 Superamerica komt er volgens de eerste berichten in een gelimiteerde oplage van 499 stuks die enkel in de VS aan de man gebracht zullen worden. De 5,75l V12 levert voor de gelegenheid 540 in plaats van 515pk, maar de topsnelheid valt niettemin met 5km/u terug tot 320km/u. Het gros van de opties en uitrustingsmogelijkheden, inclusief het potente GTC-pakket (met o.m. 19-duims velgen, ceramische composiet-remschijven, een opgewaardeerde ophangingij), is gelijk aan dat van de reguliere 575 M. Het tweede speciale model zou een uitgeklede Challenge Stradale-versie zijn van de 575 M. Die moet een vervolg breien aan het succes van de 360 Challenge Stradale.