Eerste beelden Volkswagen Bora

Door: BV

I

n de VS zijn de eerste beelden van de nieuwe Jetta verschenen. Dat model, wordt op enkele door de reglementering ingegeven wijzigingen na, ook de opvolger voor de Europese Bora. Dat de VS met een voorstelling op 5 januari op het Autosalon van Los Angeles de primeur krijgt, heeft te maken met het grote succes dat het model nog steeds kent op de Amerikaanse markt, terwijl de Bora in Europa maar lauw werd ontvangen. De Sedan op basis van de Golf groeit minstens even veel dan het model waarop het gebaseerd is, wat meer binnenruimte en een nog grotere koffer moet opleveren.

Het front vertoont veel meer dan bij de uittredende generatie het geval is, gelijkenissen met de Golf. De koffer zorgt, onderlijnd door de geprononceerde plaatvouw op de flank, voor een elegant silhouet. De vormgeving van de daklijn en de kofferklep doen aan de Phaeton denken, maar het model is tevens een belangrijke indicator voor de stijl van de nieuwe Passat, waarvan de ontwikkeling in het laatste stadium is. Niet bevestigde bronnen spreken van een Amerikaanse introductie in de lente. Europa zou het tot aan het eind van de zomer van 2005 met de huidige generatie moeten stellen.