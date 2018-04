Duval naar Citroën

Door: BV

rançois Duval rijdt volgend jaar het Wereldkampioenschap rally voor Citroën. Zijn copiloot wordt Stéphane Prévot. Ze zullen het WK 2005 rijden naast Sébastien Loeb en Daniel Elena die het afgelopen jaar de kampioenstitel binnen haalden.

Voor Duval is het de tweede keer dat hij een Citroën door de competitie zal loodsen. In 1999 maakte hij immers zijn debuut met een overwinning in de Belgische Citroën Saxo Challenge. Intussen heeft de jonge Belg ook in het WK al zeven podiumplaatsen veroverd. Stéphane Prévot debuteerde in '88 tijdens de Challenge Citroën AX.