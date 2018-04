Pretpakket voor BMW M3

Door: BV

m de supersportieve M3 van de uittredende 3-Reeks nog wat extra aantrekkingskracht te geven, commercialiseert BMW vanaf december een “Competition Package” voor deze topversie. Dat pakket omvat onder meer 19-duims lichtmetalen velgen in dezelfde stijl als de exemplaren van de M3 CSL. Die zijn geschoeid met 225/40 R 19 rubber vooraan en 255/35 R 19 banden achteraan. De ophanging werd geoptimaliseerd en het stuur werd directer door te opteren voor een overbrengingsverhouding van 14,5:1 in plaats van 15,4:1.

Ook nieuw is de M Track-functie, eveneens afkomstig van de M3 CSL, die de afstelling van de stabiliteitscontrole wijzigt, zodat de bestuurder de grenzen van het voertuig beter kan verkennen zonder dat het systeem helemaal uitgeschakeld moet worden.

Het stuurwiel, de handremhendel en de versnellingspook (bij de optionele sequentiële M-transmissie) zijn bekleed met Alcantara. Inbegrepen in het Competition Package is ook nog een nieuw Alu Tec interieur met specifieke sierlijsten. Speciaal voor de editie wordt ook een nieuwe koetswerkkleur aan het aanbod toegevoegd. Dat is Interlagos blauw.

Aan de prestaties van de bolide wordt niet geraakt, maar een opgewaardeerd remsysteem -inderdaad, afkomstig van de CSL- moet voor meet bijtkracht zorgen. De schijven vooraan hebben een diameter van 345mm, 20mm meer dan zonder het speciale pretpakket.

De kostprijs van de opwaardering zal in ons land € 5.550 bedragen. Daardoor is de M3 Competition beschikbaar vanaf een nieuwprijs van € 63.500.