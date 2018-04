Rover presenteert 75 Coupé

Door: BV

over is dit jaar exact een eeuw jong en dat kon het merk natuurlijk niet ongemerkt laten voorbijgaan. Om die verjaardag te vieren presenteren de Britten een op de 75 gebaseerde Coupé. Een model dat volgens de constructeur perfect zou passen in het rijtje van opmerkelijke Rovers als de P4, de knappe P5 coupé, de P6 2000 en de SD1 vijfdeurs. Volgens Rover’s Directeur Design Peter Stevens was het de bedoeling een elegant en tijdloos ontwerp neer te zetten, eerder dan een brutaal ogend model. In het interieur overheerst houtinleg en hoog kwalitatief leder.

Vooralsnog is de 75 Coupé een studiemodel, maar net als bij de MG GT staat het merk te trappelen om het model in productie te nemen. De lijn is, in tegenstelling tot vele concepts, niet doorspekt van onrealistische stijlelementen en de ontwikkelingskost zou -met de 75 als basis- binnen de perken kunnen blijven. Wordt vervolgd...