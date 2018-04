"Imagine Espace in 2024"

Door: BV

utomobielontwerper Renault organiseerde het afgelopen jaar een ontwerpwedstrijd voor de vierde en vijfdejaarsstudenten van het Strate College en de zusterscholen in Issy-les-Moulineaux en Pforzheim. Renault liet de competitie samenvallen met de twintigste verjaardag van de Espace, en had het ook niet bepaald moeilijk om een onderwerp te kiezen; de Espace na nog eens 20 jaar.

Uit alle ingezonden tekeningen en schetsen, waarbij zowel het exterieur als het interieur aan bod dienden te komen, werden in eerste instantie vier projecten weerhouden. Later werden die door de jury van Renault-designspecialisten herleid tot drie stuks. De uiteindelijke winnaar werd Romain Govain, een vijfdejaarsstudent. Hij werd bedankt met een professioneel tekenpallet en heeft voortaan de beschikking over een Renault Modus.

Govain had naar eigen zeggen de intentie een wagen te maken die weliswaar over de grond rijdt, maar de indruk geeft door de lucht te zweven. Daarvoor werd de gordellijn zeer laag gehouden, is er een zeer groot glasoppervlak en werden onder meer stijlelementen van deltavleugels geïmplementeerd. Het interieur werd ingericht als een lounge, met twee zitrijen van telkens drie zitplaatsen (op een centrale steun), geschikt rond een lage tafel. Voor de aandrijving gaat Govain uit van een dCi-hybride aandrijving. Daardoor kan de motorkap zeer laag gehouden worden.