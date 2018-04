MG GT Concept

Door: BV

G-Rover heeft de laatste jaren een nijpend gebrek aan nieuwe modellen waardoor de beide merken van de groep de laatste jaren zelfs in hun thuisland dalende verkoopscijfers laten optekenen. De MG TF ontspringt die dans en verkoopt sinds de facelift (2002) elk jaar meer. Toch kijken de ontwerpers naar mogelijkheden om de verkoop van de kleine tweezitter op te krikken, met name in landen waar cabrio’s niet zo populair zijn. De ontwerpers van MG komen daarom met een coupé-versie van de FT op de proppen. Een concept, maar het merk maakt er geen geheim van dat ze het model graag in productie wil nemen.

Door de MG TF van een metalen dak te voorzien gaat de aërodynamica van het koetswerk er gevoelig op vooruit. Daar waar de cabrio een Cx van 0,35 haalt, laat deze coupé -GT gedoopt- een Cx-waarde van 0,31 optekenen. Onder meer de uitgesproken voorspoiler en de langere achtergeleider zorgen voor een beperking van de koetswerklift aan hogere snelheden. Onder de kap van deze concept huist een 2,5l zescilinder, een oude bekende, die nu meer dan 200pk sterk is. MG belooft alvast een acceleratietijd naar 100km/u van niet meer dan 6 seconden en een topsnelheid van dik 230km/u.

Opmerkelijke uiterlijke details zijn onder meer de 17-duimsvelgen met vijf spaken die doen denken aan het lichtmetaal van de MG XPower SV, nieuwe spiegels met geïntegreerde richtingaanwijzers en een elektrisch systeem voor het openen van de deuren waardoor de traditionele deurklink achterwege gelaten kon worden. In het interieur overheerst donkerrood leder.