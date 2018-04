Meer details: facelift Hyundai Coupé

Door: BV

erder al meldden we u in grote trekken de eerste facelift van de Hyundai Coupé. Inmiddels heeft de constructeur de details van deze bescheiden restyling bekend gemaakt. Aan de zuivere lijn van de 2+2 werd nauwelijks geraakt, maar de meeste aanpassingen gebeurden niettemin aan het exterieur. Zo zijn er nieuwe koplampen met dubbele optieken en mat glas, zijn de luchtdoorstroomopeningen op de flank hertekend en is er een nieuwe voorbumper met een grotere luchthapper en kleinere mistlichten. Aan de binnenkant kan de klant voortaan opteren voor zetels die gedeeltelijk in leder zijn uitgevoerd. Deze combinatie is beschikbaar op de uitrustingsniveaus Tuscani en FX en accentueert volgende de constructeur de sportieve inborst van de tweedeurs. In lijn met de laatste trends worden de verluchtingsmonden, de pookknop en de binnenzijde van de deur voortaan voorzien van aluminiumkleurige details. Op de versies met een volledig lederen interieur zijn de stiksels vanaf nu uitgevoerd in een contrasterende kleur.

Onderhuids verandert er zo goed als niets. Het aanbod blijft bestaan uit een 105pk sterke 1.6, een 2.0 met 143pk en een 2.7 V6 met 167pk. Wel nieuw is de mogelijkheid om de Coupé uit te rusten met ESP. Dat systeem omvat ook meteen een tractiecontrole en remassistentie en is optioneel (€ 650) op de FX en standaard op de FX’S’. Het aanbod omvat naast drie motoren ook drie versnellingsbakken en vier uitrustingsniveaus, wat een totaal maakt van 8 beschikbare versies. Vanaf november staat het vernieuwde model bij de dealer. Het prijskaartje begint bij € 17.699 voor de 1.6. De tweeliter is vanaf € 20.999 te krijgen en de V6 (altijd als FX’S’) moet Hyundai € 26.999 opleveren.