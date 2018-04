Speciale Anniversary-editie Ford Thunderbird

Door: BV

A

fgelopen 22ste oktober was het exact 50 jaar geleden dat de Thunderbird het levenslicht zag. Ford viert dat door alle Thunderbirds van modeljaar 2005 te voorzien van een herinneringsplaatje, maar presenteerde op de Miami Auto Show ook nog een gelimiteerde uitgave. Die Thunderbird 50th Anniversary Edition zal volgend jaar te krijgen zijn, al is de oplage beperkt tot 1.500 stuks.

De uitgave is verkrijgbaar in Inca Gold of Bronze, met een bijpassende kleur voor de soft-top. Het interieur beschikt over een lederen bekleding -beschikbaar in twee complementaire tinten- voor het zitmeubilair, de deurpanelen, de onderzijde van het dashboard en delen van de middentunnel. Daarbovenop krijgen alle uitvoeringen een geborduurd logo op de stoelleuningen, een badge op het instrumentenpaneel en een specifiek nummer.