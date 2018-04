De nieuwe Audi A6 Avant!

Door: BV

A

udi heeft de eerste gegevens en beelden van de A6 Avant vrijgegeven. Het model zet de nieuwe, meer dynamische koetswerktrend van de constructeur voort met een achterpartij die duidelijk gelijkenissen vertoont met de A3 Sportback en de A4 Avant. De totale lengte bedraagt 4,93m, bij een breedte van 1,86m en een hoogte van 1,46m. De wielbasis neemt met 83mm toe tot 2,84m. Audi claimt bij die afmetingen, met onder meer een betere positie van de achterbank en meer hoofdruimte achteraan, meer ruimte voor alle inzittenden. De kofferinhoud ging er alvast met 110l op vooruit; de grote en diep uitgesneden laadklep biedt toegang tot een laadruimte van 565l. Met een neergeklapte achterbank wordt dat 1.660l. Voor een maximaal gebruiksgemak en flexibiliteit ontwikkelde nu ook Audi, in navolging van enkele concurrenten, een variabel indeelbare bagageruimte. Het systeem maakt gebruik van in de vloer verzonken rails.

De top van het gamma wordt uitgemaakt door een 4,2l V8 die 335pk en 420Nm sterk is. Daaronder komt de 3.2 V6 FSI met 255pk en 330Nm en de 177pk en 230Nm sterke 2.4 V6 voor wat de benzinemotoren betreft. Dieselen kan met een 225pk en 450Nm sterke 3.0 V6 TDI en een 180pk en 380Nm krachtige 2.7 V6 TDI. Van die laatste komt er voor onze markt ook een teruggeschroefde variant met een fiscaal aantrekkelijk vermogen van 163pk, net als bij de berline. De motoren worden gekoppeld aan een manuele zesbak, met een Tiptronic zestrapsautomaat of een Multitronic CVT-tranmissie als mogelijke alternatieven. De instapmotoren worden standaard aan voorwielaandrijving en optioneel aan quattro permanente vierwielaandrijving gekoppeld, terwijl het quattro aandrijfsysteem standaard is voor de krachtigste versies. De commercialisering in ons land volgt in april van volgend jaar.