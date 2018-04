Cross-over zevenzitter van Subaru heet B9X

Door: BV

p het Autosalon van Detroit, begin januari, zal Subaru een zevenzitter voorstellen. Op het Salon van Miami heeft de constructeur alvast een eerste schets vrijgegeven. Ook de naam werd bekendgemaakt; het model zal B9X heten.

De B9X krijgt een flexibel interieur met plaats voor zeven inzittenden. De koetswerklijnen etaleren de nieuwe stijl van het merk. Die is door de Griekse ontwerper Andreas Zapatinas ontwikkeld. Behalve voor de studiemodellen B11S, B9 ‘Scrambler’ en R1e is die vormtaal ook gebruikt voor de kleine R2 die sinds kort op de Japanse markt verkrijgbaar is. De B9X zal in het Amerikaanse Indiana van de band lopen vanaf het laatste kwartaal van 2005. Of het model ook naar Europa komt, is nog onzeker.