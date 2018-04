Ford GT Geprijsd

Door: BV

ord heeft de prijzen bekendgemaakt voor de 101 Europese GT’s. Officieel worden de modellen enkel in de UK, Duitsland en Zwitserland verdeeld voor de prijs van respectievelijk 120.900 Pond, 177.000 euro of 269.700 Zwitserse Frank. De enkele, door Ford geselecteerde gelukkigen in andere landen van de Unie die de GT ‘mogen’ kopen, krijgen hun wagen via één van bovenstaande naties.

Naast de basisprijs zijn een klein aantal opties, als andere wielen en een striping, beschikbaar. In de prijs zit ook de kostprijs van de Europese homologatie en de noodzakelijke aanpassingen. Die omvatten het aanpassen van onder meer de verlichting de alarminstallatie, enkele schakelaars in het interieur en een andere uitlaatlijn. Die was nodig om te voldoen aan de Europese geluidsnormen. De aanpassingen, gevolgd door wegtests, worden gedaan door Roush in een vestiging vlakbij de beroemde Nurburgring. De geblazen (compressor) 5,4l V8 levert gemiddeld 550pk. Bij eerdere tests bleek de exclusieve Ford een top van net geen 330km/u te halen. De constructeur verwacht de eerste exemplaren in maart van volgend jaar te kunnen leveren.