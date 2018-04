Groen licht voor Focus Vignale

Door: BV

e Ford Focus Vignale was één van de sterren op het afgelopen Autosalon van Parijs en de reacties van het publiek en media waren algemeen lovend. De Ford directie heeft dan ook snel de knoop doorgehakt en beslist het model in productie te nemen. De serieproductie wordt voorbereid door gemeenschappelijke design- en engineeringteams van Ford en de Italiaanse koetswerkbouwer Pininfarina. Beide bedrijven werken reeds samen voor de bouw van de Streetka roadster. De expertise van Pininfarina op het vlak van productie op relatief kleine schaal zal cruciaal zijn voor het welslagen van het project, aldus Ford. Uiteraard zal het Italiaanse stijlhuis ook bijdragen tot het uiteindelijke design.

De Focus Vignale concept-car is gebaseerd op de designtaal van het nieuwe Focus-gamma. Het model heeft, zoals de trend binnen het compacte cabriosegment dicteert, twee persoonlijkheden. Dankzij een metalen wegklapdak dat automatisch in de koffer verdwijnt, is het zowel een sportieve coupé als een stijlvolle cabriolet. Het wordt ook meteen de eerste Europese Ford met een wegklapbare hardtop.

Ford zal trachten het model op twee jaar tijd klaar te stomen voor productie. De wagens zullen in de Pininfarina-fabrieken in Turijn van de band lopen. Een aantal onderdelen zal aangevoerd worden van de Ford-fabriek in Saarlouis. Meer technische details én de naam van de productieversie zullen dichter bij zijn lancering worden vrijgegeven.