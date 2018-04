Blitse Volvo XC90 op SEMA

Door: BV

p de SEMA Autoshow in Las Vegas toont Volvo een bepaald onbescheiden uitziende XC90 als studiemodel. Die luistert naar de naam XC90 PUV, wat staat voor ‘Power Utility Vehicle’. Het uiterlijk laat zich opmerken door de aangepaste rijhoogte, opvallend lichtmetaal, nieuwe bumpers met grotere luchthappers en een uitlaatlijn met twee dubbele einddempers achteraan. Het spoor is een stuk breder dan dat van een standaard XC90, wat het weggedrag ten goede komt. De wielen huizen daartoe in een extra brede behuizing.

De krachtbron onder de kap is de V8 die Volvo onlangs voor de grote SUV aankondigde. Die is standaard een niet onaardige 315pk en 440Nm sterk, maar de constructeur denkt alvast het vermogen te kunnen verdubbelen. De elektronisch gestuurde vierwielaandrijving en dezelfde (nieuwe) Geartronic zestrapsautomaat die voor de V8 aangekondigd werden, staan in voor het naar het wegdek versluizen van de aandrijfkrachten.