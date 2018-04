Volvo introduceert 1.6 diesel voor S40 / V50

Door: BV

e S40 en V50 trekken sinds hun introductie, traditiegetrouw, vooral zakelijke klanten aan. Daardoor is het dieselaandeel op het totale verkoopsaantal in ons land zeer hoog; 80% van alle S40’s en 95% van de V50’s die in ons land geleverd worden hebben de moderne 2.0 D zelfontbrander onder de kap. Nu wordt het gamma uitgebreid met een tweede fiscaal vriendelijke dieselmotor met een cilinderinhoud van 1,6l en een vermogen van 110pk. Dezelfde krachtbron doet ook al dienst Ford en PSA.

Naast een piekvermogen van 110pk levert de dieselmotor al vanaf 1.750t/min een koppel van 240Nm. Door een overboostfunctie kan dat tijdelijk stijgen naar 260Nm, voornamelijk om in de hogere versnellingen de tussenacceleraties vlotter te laten verlopen. De S40 met deze nieuwe krachtbron krijgt een topsnelheid van 190km/u en haalt, steeds in combinatie met een handgeschakelde vijfversnellingsbak, 100km/u na exact 12 seconden. Het verbruiksgemiddelde voor de gemengde Europese cyclus van 100km blijft net onder de 5 liter.

Volvo heeft niet bespaard op de basisuitrusting. Elke S40 en V50 1.6 D beschikt daardoor over o.m. airconditioning, boordcomputer, elektrische bediende ramen vooraan en een hele rits veiligheidsvoorzieningen (zes airbags, stabiliteits- en tractiecontroleij). Het prijskaartje van de nieuwe zelfontbrander komt exact € 1.450 lager uit dan dat van de 2.0 D. De S40 is dus leverbaar vanaf € 22.800 terwijl de V50 vanaf € 24.250 te krijgen valt. Beide versies kunnen meteen besteld worden. De eerste leveringen worden in februari 2005 verwacht.