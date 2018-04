Eindelijk: prijzen Ford Focus II

Door: BV

p 29 november wordt de nieuwe Ford Focus officieel gelanceerd. Intussen zijn ook de prijzen bekendgemaakt. Het totale aanbod bestaat uit niet minder dan 64 keuzemogelijkheden in de koetswerkuitvoeringen driedeurs, vijfdeurs en Clipper en in de afwerkingsniveaus (in opgaande lijn) Ambiente, Trend, Sport, Ghia en Titanium. De goedkoopste telg uit het gamma is de driedeurs 1.4l (80pk) Ambiente. Die wisselt vanaf € 14.650 van eigenaar. Voor een vijfdeurs en een break, telkens met dezelfde combinatie van motor en uitvoering, vraagt Ford respectievelijk € 15.200 en € 15.800. Dieselen kan met de 1.6 TDCI 109pk in dezelfde uitvoering vanaf € 17.285 (driedeurs), € 17.835 (vijfdeurs) of € 18.435 (Clipper). De twee duurste modellen uit het gamma zijn de Titanium-versies van de 2.0 TDCi 136pk driedeurs (€ 23.135) en vijfdeurs (€ 23.685). Het hoogste beschikbare uitrustingsniveau voor de Clipper is Ghia en dat moet Ford, gecombineerd met dezelfde motor als beide berlines, € 22.885 opbrengen.

De constructeur heeft meteen een speciale “Trend First Edition”-lanceeraanbieding. Dat is een aantrekkelijk geprijsd optiepakket voor de Trend-uitvoeringen. Het omvat 15- (1.4 en 1.6-motoren) of 16-duims (2.0) lichtmetalen velgen, mistlichten vooraan, snelheidsregelaar, boordcomputer en een snelle vooruitontdooiing. De waarde van het pakket beloopt € 1410 met lichtmetalen 15-duimsvelgen en € 1610 met 16-duims lichtmetaal, maar de combinatie gaat tijdelijk voor € 725 en € 810 de deur uit.