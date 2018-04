Hyundai Getz met 1.1l dieselmotor

Door: BV

e Hyundai Getz ECO 1.1 CRDi werd eigenlijk al op het Autosalon van Parijs getoond, maar de constructeur was toen nog spaarzaam met informatie. Nu zijn van het prototype, uitgerust met een 1.1l kleine common-rail-dieselmotor, meer gegevens vrijgegeven.

De krachtbron krijgt twee bovenliggende nokkenassen en ontwikkelt een maximumvermogen van 76pk terwijl het maximum koppel 154Nm beloopt. Waarden die gehaald worden door gebruik te maken van een inspuitdruk van 1.600 bar en een turbolader met variabele geometrie. Door gebruik te maken van injectoren met zeven inspuitopeningen is het verbrandingsproces geoptimaliseerd en zijn tegelijk het verbruik en de emissiewaarden gedaald. Een elektronische gestuurde regelklep speelt ook een voorname rol in het verbeteren van de motorefficiëntie en het beperken van het verbruik. Dit maakt het mogelijk om de emissie van NOx (stikstofoxiden) en partikels te verminderen. De wervelbeweging van de inlaatlucht wordt opgevoerd bij lage draaisnelheden. Bij hogere toerentallen wordt de wervelbeweging geoptimaliseerd. Om de hoeveelheid NOx verder binnen de perken te houden, is er een EGR (Exhaust Gas Recirculation) koeler. Daarenboven zorgde toeleverancier Valeo voor een Idle Stop and Go (ISG) systeem dat de motor uitschakelt wanneer het voertuig tot stilstand komt. Zodra het gaspedaal daarna ingedrukt wordt, start de motor weer op en vertrekt de wagen zoals normaal.

De gecombineerde technieken leveren de Getz 1.1CRDi in elk geval een normgebruik van nauwelijks 3,1l toe, terwijl de uitstoot ruimschoots voldoet aan de Euro 4-normen. Deze 1.1 CRDi driecilinderkrachtbron is de eerste publieke voorstelling van een reeks dieselmotoren die zullen worden gebruikt in een uitgebreide reeks voertuigen die thuis horen in de segmenten A, B en C. Al in 2005 kunnen we, al dan niet met een cilinderinhoud van 1,1l, de eerste exemplaren van deze motorenfamilie op de markt verwachten.