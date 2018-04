Eerste test: Citroën C4

Door: BV

C

itroën heeft zich de laatste tijd vooral laten opmerken door de agressieve marketingstrategie en dat straalt af van de verkoopscijfers. Een model dat de dans ontsprong was, en is nog heel even, de Xsara. Met niet eens 3.000 stuks hinkt het model de concurrentie achterna. En dit in een segment dat goed is voor 1 op 3 verkopen in ons land. Exit Xsara, entrez C4. Het nieuwe model, met een voor ons land een beetje ongelukkige benaming, moet dat goed maken. Citroën mikt op niet minder dan 8.500 stuks op jaarbasis. Dat is het niveau van Őpakweg- de Opel Astra.

De C4, voorgesteld op het Salon van Parijs en vanaf november in de Belgische showrooms, komt er in eerste instantie als coupé en berline. Intussen hebben we met beide modellen kunnen kennismaken in de Frans-Baskische regio. Eerste opvallende punt is het verschil in styling tussen beide koetswerktypes. De berline is zacht, rond en elegant. De coupé, in ons land nauwelijks goed voor 4% van de verkopen, is gedurfd en scherp gelijnd. Aërodynamisch scoren ze beiden uitstekend; de coupé haalt een Cx van 0,28 terwijl voor de berline 0,29 mogelijk is. Om dat te bereiken, pluisde de constructeur de vorm tot in de kleinste details als de zijspiegels en zelfs de beschermstrips, uit.

Het motorenpallet omvat bij aanvang zes keuzemogelijkheden waaronder even veel benzines als diesels. Veertig procent van de verkoopsmix zal bestaan uit de 1.4i 16v (90pk en 133Nm), de 1.6i 16v (110pk en 147Nm) en de 2.0i 16v (180pk en 202Nm Ő enkel voor coupé). De diesels halen bijgevolg een aandeel van 60%. Het overigens zeer complete aanbod omvat een 1.6HDi met 92pk en 215Nm, een 1.6HDi met 110pk en 240Nm (door de overboostfunctie stijgt het koppel tijdelijk naar 260Nm) en de 138pk en 340Nm sterke 2.0HDi.

Onze eerste rij-impressies verzamelden we aan boord van de berline 1.6HDi 110pk en de coupé 1.6 16v. In beide gevallen valt het uitzonderlijk homogene weggedrag het meeste op. De pseudo-McPherson voortrein en de vervormbare achteras slikken het bij tijden pokdalige Baskische wegdek alsof het niets is, maar houden de koets niettemin vlak tijdens het bochtenwerk. Ook de demping van de dieselkrachtbron is van zeer hoog niveau, waardoor we de 1.6HDi in combinatie met z’n soepele karakter verkiezen boven de 1.6 16v benzinemotor. Die moet uiteraard wat meer afgepeigerd worden om Őmet name tijdens hernemingen- vlot uit de hoek te komen. De besturing kan wat meer gevoel gebruiken. Citroën is overgestapt naar een variabele elektrische bekrachtiging en die geeft minder feedback door aan het stuurwiel. Het pookje had ook een minder rubberachtig schakelpatroon mogen volgen, maar op deze twee nauwelijks belanghebbend opmerkingen na, kunnen we ons optimisme de vrije loop laten.

Citroën claimt een binnenruimte die hoort tot de beste in het segment, wat de kennismaking lijkt te bevestigen. Ook wie 1,90m meet kan probleemloos achteraan plaatsnemen en dat is geen evidentie. Overigens is de beschikbare binnenruimte voor de berline en de Coupé gelijk. De kofferinhoud is op 6l identiek; 320l voor de berline en 314l voor de Coupé. De boordplank van de C4 omvat 2 in het oog springende nieuwigheden. Om te beginnen verhuist het Merk de snelheidsmeter en de boordcomputer naar het midden. Een LCD-scherm met zelfregelend contrast dat gebruik maakt van het buitenlicht zet een nieuwe norm voor afleesbaarheid. Een tweede element is het stuurwiel met een vast centraal deel. Een leuk designelement dat ook praktische kanten heeft. Zo zijn de functieknoppen die er Őafhankelijk van de uitvoering- een plaatsje vinden, makkelijker bereikbaar. Uit vaste centrum liet ook toe een asymmetrische airbag te plaatsen die een beter thoraxbescherming biedt. Dat is een primeur. Andere, veelal optionele, maar hoogtechnologische snufjes omvatten meedraaiende Xenonlampen, het AFIL-veiligheidssysteem (tegen het onvrijwillig overschrijden van markeringen), bandendrukcontroleij

De goedkoopste C4 uit het aanbod wordt de 1.4 16v met een basisprijs van € 14.700. Een diesel in de koetswerkvariant met drie deuren is er vanaf € 16.400. De berline kan voor ten minste € 15.050 besteld worden en moet als diesel minstens € 16.750. De C4 berline 2.0HDi Exclusive wordt met een prijskaartje van € 25.100 de duurste uit het lanceringsaanbod.