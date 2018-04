Sneller, lichter, extremer: Ferrari 550LM

Door: BV

D

e Britse autosportbedrijven ESMotorsport en Care Racing hebben besloten om samen 100 Ferrari’s 550 Maranello om te bouwen tot 550LM. Die laatste twee letters staan daarin voor Le Mans en het is dan ook de bedoeling van het model om te bouwen tot een straatlegale versie die zo dicht mogelijk aanleunt bij de versie die de Italiaanse constructeur inzet in de Le Mans-series.

De Britten vonden in de V12 nog 52 extra paardenkrachten waardoor het totaal op 537 komt. Het koppel nam met dik 40Nm toe naar 600Nm. Belangrijker is echter de gewichtsbesparing die kon gerealiseerd worden. Met 1,4 ton weegt de LM dik 300kg minder dan de fabrieksversie. De prestaties verbeteren met 0,3sec en 10km/u. De sprint naar 100km/u kan bijgevolg in exact 4 tellen en de topsnelheid bedraagt voortaan 330km/u. Uiterlijk en interieur werden uiteraard aangepast.