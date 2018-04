Mitsubishi toont Ralliart concepts

Door: BV

O

p de SEMA (Specialty Equipment Market Association) handelsbeurs in de VS draait alles om personalisering. De beurs is de laatste jaren enorm groot geworden en kan op veel mediabelanstelling rekenen. Vandaar ook veel constructeurs er hun speciale modellen, accessoires of studiemodellen voorstellen. Ralliart, de motorsportafdeling van Mitsubishi Motors, zal tijdens de editie van 2004 zeven modellen tentoonstellen.

De door Ralliart onder handen genomen wagens verschillen zowel uiterlijk als onderhuids van de standaardexemplaren. De zichtbare wijzigingen kunnen gaan van simpele koetswerkaddenda tot een compleet nieuwe snuit, met andere lichtblokken, grille en mistlichten. Een aangepast remsysteem, speciale ophanging en een opgekitteld motorblok horen tot de gebruikelijke technische herzieningen. Onder de tentoongestelde modellen zijn dit jaar een Lancer Evolution MR en Eclipse.