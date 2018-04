Audi A6 2.7TDI met 163 en 180pk

Door: BV

O

nder kap van de nieuwe A6 verschijnt de tweede vertegenwoordiger van Audi’s nieuwste V6 TDI-motorenreeks. De 2.7 TDI beschikt net als zijn grotere broer met een longinhoud van 3 liter over common-rail inspuiting, piëzo-elektrische verstuivers en een turbo met dubbele intercooler. Daardoor voldoet de dieselmotor al zonder partikelfilter aan de Euro 4-emissienormen.

Het voornaamste verschil met de 3.0TDI is de nieuwe krukas met een 8,3m kortere slag, nieuwe drijfstangen en aangepaste zuigers. Daardoor krimpt cilinderinhoud naar 2.698cc. In deze configuratie levert de krachtbron 180pk tussen 3.300 en 4.250t/min en bedraagt het maximumkoppel 380Nm. Dat is vanaf een zeer lage 1.400t/min ter beschikking blijft tot 3.300t/min op dat niveau.

Voor de Belgische markt is omwille van fiscale redenen ook een variant te koop die 163pk sterk is. Dat vermogen is beschikbaar tussen 3.000 en 4.250t/min. De koppelkromme piekt bij dezelfde waarde als de variant met 180pk, maar valt 300 krukasrotaties eerder terug. In elk geval is het verschil in prestaties verwaarloosbaar. De teruggeschroefde variant spurt in 9,0sec naar 100km/u; slechts een tiende trager dan de versie met 180pk. De topsnelheid bedraagt 227km/u (180pk) of 221km/u (163pk).

Audi levert de A6 2.7 TDI standaard met onder meer ABS, ESP, 8 airbags, een centrale armsteun voor- en achteraan, 4 elektrisch bediende ruiten, leder voor het stuur en de versnellingspookknop, de MMI Basic multimedia interface met een monochroom scherm van 6,5” en geïntegreerde radio en cd-speler. De basisprijs van beide vermogensversies is identiek; € 37.800.