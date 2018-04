BMW 320Cd: de Cabrio is er

Door: BV

N

ooit eerder stond bij BMW een Cabrio met een dieselkrachtbron in het gamma, maar dat verandert met de komst van de 320Cd Convertible. De constructeur volgt daarmee een trend die vooral een klasse lager tot uiting kwam, maar ook al Audi ertoe bewoog een zelfontbrander onder de kap de dakloze A4 te steken. De 2-liter krachtbron met 150pk en 330Nm is daardoor in elke koetswerkvariant van de 3-Reeks verkrijgbaar. De aandrijflijn is afkomstig uit de Coupé maar werd aangepast met een kortere eindoverbrenging voor de handbediende zesversnellingsbak, een aangepaste uitlaatlijn en een andere afstelling van de ophanging.

De zestienklepper geeft de Cabrio een topsnelheid van 211km/u. De spurt naar 100km/u kan in 9,7 seconden. Het verbruiksgemiddelde blijft intussen beperkt tot 6,3l/100km. De dieselcombinatie is enkel bestemd voor de Europese markt en zal vanaf de lente van volgend jaar geleverd worden. Het orderboek is wel al geopend. Het basisprijskaartje bedraagt € 37.500.